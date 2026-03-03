VaiOnline
Agricoltori.
04 marzo 2026 alle 00:18

Cia Cagliari e Sud Sardegna, Fernando Atzeni presidente 

Fernando Atzeni nuovo presidente provinciale della Cia di Cagliari e Sud Sardegna. L’assemblea elettiva dell’organizzazione degli agricoltori italiani ha eletto l’imprenditore agricolo come successore di Matteo Frau, omaggiato con un sentito ringraziamento per il lavoro svolto. Eletti i nuovi organismi dirigenti provinciali e approvati i documenti programmatici. Fra gli aspetti principali, la Cia segnala la richiesta dello stato di calamità per i danni ingenti alle campagne causati dagli eventi estremi, le devastazioni nei campi che hanno messo in ginocchio l’agricoltura e l’invito a una svolta straordinaria nelle politiche del settore, per rilanciare lo sviluppo delle campagne.

