Chiuso il tratto tra Sedilo sud e nord per i lavori in galleria  

Si preannunciano nuovi disagi per quanti percorreranno la strada Statale 131 Dcn nella direttrice Abbasanta- Nuoro e viceversa. Per consentire infatti il completamento degli interventi nella galleria Santu Antinu, l’Anas ha disposto la chiusura totale al traffico della strada nel tratto compreso tra gli svincoli di Sedilo sud e Sedilo nord.

La chiusura sarà attiva dalle 21 di domani alle 6 di venerdì, con il provvedimento che riguarda tutte le categorie di veicoli. Al fine di limitare i disagi, Anas ha predisposto percorsi alternativi differenziati in base alle dimensioni dei mezzi. I veicoli entro 4 metri di altezza e 2,50 metri di larghezza potranno deviare sulla Provinciale 24, attraversare l’abitato di Sedilo e proseguire sulla Provinciale 90, rientrando poi sulla Statale. Su questo tratto è previsto un limite di velocità di 50 chilometri orari e il divieto di transito per i mezzi che superano quelle dimensioni.

I veicoli più ingombranti dovranno invece seguire itinerari più lunghi, utilizzando la Statale 131 e la 129, con deviazioni programmate agli svincoli di Abbasanta, Birori o Macomer, a seconda della direzione di marcia. Secondo le stime di Anas, i tempi di percorrenza aumenteranno di circa 7 minuti per i veicoli leggeri che utilizzeranno la deviazione locale attraverso Sedilo. Per i mezzi che eccedono i limiti, l’aumento previsto varia invece tra 31 e 33 minuti. «La chiusura - comunicano dall’Anas - si inserisce nel programma di interventi finalizzati a migliorare la sicurezza e l’efficienza della galleria Santu Antinu». ( s. c. )

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