Chiusi gli accessi alla sopraelevata 

Prove tecniche per progettare il futuro tunnel sottomarino che, nelle ambizioni dell'amministrazione comunale, dovrebbe sostituire la Sopraelevata sud, da oggi e fino all'alba di venerdì, saranno chiuse le due rampe di accesso alla Strada statale 125 Orientale Sarda che collega il centro città e il porto ai quartieri a sud e all'aeroporto. Fino alle sei di dopodomani, chiusa la rampa che unisce via Genova alla sopraelevata, dalle sei di dopodomani fino alle sei di venerdì blocco della circolazione stradale nella rampa di canalizzazione dalla Rotonda Paule Longa, fronte cimitero, che porta verso la Olbia Sassari e nello stesso arco di tempo accesso consentito solo ai residenti in via Gian Battista Vico, nel tratto dietro l'ex tribunale. «Le limitazioni temporanee, accompagnate da segnaletica chiara e ben visibile, sono necessarie per effettuare il monitoraggio del traffico fondamentale per programmare i prossimi interventi che renderanno la nostra viabilità più moderna e funzionale», ha commentato il sindaco, Settimo Nizzi.

Ieri pomeriggio, all'uscita del tunnel che sbuca nel cuore della città e che consente l'immissione nella sopraelevata sud si è verificato l'incendio di una macchina. Sul posto, i vigili del fuoco di Olbia, il cui rapido intervento ha evitato ulteriori danni. (t.c.)

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