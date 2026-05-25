Chirurgia endocrina e ricerca 

Il dipartimento di Scienze Chirurgiche dell’Università degli Studi di Cagliari ottiene un importante riconoscimento internazionale al congresso Eses, il principale appuntamento europeo dedicato alla chirurgia endocrina, svoltosi a Ginevra nei giorni scorsi.

A rappresentare l’Ateneo cagliaritano sono stati Pietro Giorgio Calò, Gian Luigi Canu e Fabio Medas, protagonisti con contributi scientifici selezionati nell’ambito di un congresso che riunisce i maggiori esperti europei del settore.Su oltre 400 lavori presentati, il congresso ha selezionato 40 comunicazioni orali: sette provenienti da centri italiani e due dall’Università di Cagliari, dato che conferma il profilo scientifico dell’attività di ricerca sviluppata dal gruppo cagliaritano di Chirurgia endocrina.

Tra i contributi presentati, la comunicazione di Canu, inserita tra le migliori del congresso, ha analizzato l’impiego della soluzione di Lugol nella preparazione preoperatoria dei pazienti affetti da morbo di Basedow, valutandone i benefici nella gestione chirurgica.Medas ha invece presentato uno studio dedicato ai risultati preliminari di modelli predittivi basati su dati radiomici ottenuti da immagini ecografiche di pazienti con noduli tiroidei indeterminati.

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