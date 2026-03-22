Chianti, Pisano primo degli M40 

Tra i castelli del Chianti, Carlo Pisano, ingegnere di Villacidro che lavora in Germania, con la passione per le corse di lunghissima distanza, si regala un’impresa. Nell’Ultra Trail Chianti Castles, massacrante gara di 120 km (su terreno misto) con ben 5000 metri di dislivello positivo, che parte e arrivo a Radda in Chianti e fa parte del circuito dell’UTMB (Ultra Trail del Monte Bianco), Pisano ha messo in fila tutti i concorrenti della propria categoria (40-44), chiudendo 27° su 700 concorrenti arrivati da tutto il mondo in poco più di 13 ore. Premiata la tattica di gara prudente, che lo ha portato a conservare le energie per i sorpassi nei chilometri finali decisivi per la vittoria di categoria in una gara rinomata e con un buonissimo livello tecnico tra i partecipanti.

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