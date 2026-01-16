Chance di riscatto per il Cus Cagliari oggi in A3 maschile 

Il PalaPirastu diventa la porta d’ingresso della quarta giornata di ritorno della serie A3 di volley, dove stasera alle 17 si sfidano Cus Cagliari e Altotevere San Giustino. Entrambe le squadre battute nel turno precedente ma con diversi risvolti. Il Cus ha tenuto in scacco Reggio Emilia e nonostante la sconfitta ha portato a casa un punto, l’Altotevere, terzo in classifica, ha incassato la terza sconfitta di fila, a cui si è aggiunta la quarta mercoledì in Coppa Italia. “Se in casa giochiamo sempre così, come è capitato anche con Belluno e Sarroch, sarà difficile per tutti” ha detto il coach Simeon.

Sarlux Sarroch

Domani pomeriggio (ore 15) una trasferta, al Pala Simoncelli con Mirandola, e una partita che non si può sbagliare. Per consolidare il quinto posto e allungare la classifica lasciando indietro proprio gli emiliani che con quattro punti nelle ultime due partite hanno ridotto il divario tra zona retrocessione e playoff. «Con questa partita siamo chiamati a dare continuità ai risultati. Non dobbiamo essere concentrati solo con chi ci precede in classifica ma anche con le squadre che sono dietro di noi», è il commento del coach Denora Caporusso.

Serie B

Ultima giornata di andata e ultima chiamata, o quasi, per la Capo d’Orso Palau in B1 femminile. Stasera al Pala Andreotti (ore 16) ospita Villa Cortese, terza in classifica. Per continuare la rincorsa verso la zona promozione serve una vittoria per dimezzare il distacco e stare al passo di chi la precede. Per la Pan Alfieri in trasferta a Novara è invece l’occasione per allungare sulle ultime. Le avversarie sono reduci da cinque sconfitte.

In B2 femminile altro momento della verità, stasera, per la Phi Volley La Maddalena. Le ragazze di Buonavita giocano a Roma contro il Volley Santa Lucia, secondo in classifica con due punti in più delle maddalenine. Difficili trasferte a Roma per La Smeralda Ossi contro La Fenice e per il Quadrifoglio contro la capolista Ferraro Volley.

In B maschile non meno complicato è il compito della Vega Dolianova, che viaggia a Sorrento dove incontra il Volley Meta primo in classifica.

