Challenge Forte Village Sardinia, in cinquecento per il successo 

Al via oggi la 12ª edizione del Challenge Forte Village Sardinia, evento internazionale organizzato da Ajoha Sardinia, inserito nel circuito Challenge Family e realizzato con il supporto della Regione, presentata ieri nella Sky Suite del Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula.

Oltre 500 gli atleti nella Middle Distance, provenienti da 12 Nazioni, guidati dai vincitori 2025, il tedesco Lasse Nygaard Priester e l'argento europeo Sara Sandrini. Nel maschile, il francese Pierre Dupuy (primo nel Challenger Vieux Boucuau e nel Gerardmer Xl) e il britannico Louis Buttrick (terzo qui nel 2025). Tra le donne, occhi puntati sulla francese Justine Guerard (prima nel Challenge Sanremo '25) e sulle italiane Ilaria Zane (passa dal triathlon olimpico alle distanze più lunghe) e Lilli Gelmini (sesta lo scorso anno). Alle 10, via al Triathlon Sprint (750metri di nuoto, 20 chilometri in bicicletta verso Pula e 5 di corsa nel resort). Dalle 15 alle 17, c'è il Duathlon Kids (età dai 6 ai 15 anni), con Fabio Aru che accompagnerà i partecipanti al via. Domani, dalle 8, le gare sulla media distanza: Middle Distance, Tri Together (a squadre) e Aquabike (solo nuoto e ciclismo). La Middle prevede 1,9km di nuoto, 90 in bici (tra Pula, Domus de Maria, Teulada e Sant'Anna Arresi, con attenzione al Muro della Volpe, con la speciale classifica Red Bull) e 21 di corsa (lungo la costa, in direzione Cala d'Ostia, e traguardo nella nuova piazza del Forte Village).



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