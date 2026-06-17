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Torregrande.
18 giugno 2026 alle 00:37

Cestini mangiacarte sul lungomare 

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Sul lungomare di Torregrande hanno fatto la loro comparsa i nuovi cestini “mangiacarte”, i contenitori intelligenti scelti dal Comune per migliorare la raccolta dei rifiuti e mantenere più ordinata la borgata marina durante i mesi di maggiore affluenza.

I cinque dispositivi auto-compattanti, forniti in comodato d’uso gratuito per dodici mesi dalla società EMZ Tecnologie ambientali, sono stati installati nei punti strategici del litorale. Grazie a una tecnologia che comprime i rifiuti fino a dieci volte rispetto al volume originario, consentono di aumentare la capacità di raccolta e ridurre il rischio che i cestini si riempiano rapidamente. I nuovi contenitori funzionano grazie all’energia solare e sono collegati in 4G. Il sistema permette di monitorare da remoto il livello di riempimento e di programmare gli interventi di svuotamento solo quando necessario, con un risparmio di tempo e risorse per il servizio di raccolta.

L’installazione segna l’avvio di una sperimentazione della durata di un anno. Al termine del periodo di prova il Comune valuterà i risultati ottenuti e l’eventuale estensione del progetto ad altre aree del territorio. ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

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