VaiOnline
Via Marconi.
21 febbraio 2026 alle 00:13

Cestini dei rifiuti trasformati in cassonetti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Non bastavano le buste abbandonate per le strade e le discariche in periferia, l’emergenza rifiuti è anche nei cestini per le cartacce presi di mira dagli incivili che vi gettano dentro di tutto. È il caso, ad esempio, della piazzetta tra via Marconi e via Dante dove i contenitori per la raccolta differenziata di plastica, secco e carta sono usati come cassonetti improvvisati dove gettare di tutto a cominciare dalle buste di indifferenziato. Lo stesso succede anche nella piazzetta in via Monsignor Angioni. Sta così riprendendo piega una brutta abitudine che diversi anni fa aveva costretto la De Vizia ad eliminare i cestini nelle zone più a rischio con buona pace dei cittadini che non sapevano più dove buttare le cartacce.

«Il problema riguarda anche le cicche delle sigarette», rileva una residente del centro Elisa Mallus. «Le gettano per terra e nelle aiuole anziché nei cestini dedicati mentre questi invece vengono usati come cassonetti. C’è troppa gente incivile in giro. Basta vedere le aiuole sotto i portici di viale Colombo, sono piene di cicche».

Problemi anche con i contenitori appositi per la raccolta degli escrementi dei cani, anche questi usati per lasciarvi sopra ogni genere di rifiuto. I controlli per cogliere in flagrante chi getta rifiuti dove non consentito vanno avanti a ritmo serrato e diverse persone sono state già multate e denunciate grazie all’ausilio di videocamere e fototrappola. Di recente sono stati aggiunti anche altri due ispettori ambientali alla già nutrita schiera di personale. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Cagliari-Lazio, la carica di Palestra

l Gaggini, Pilia
«Una situazione catastrofica». Schael: stop a qualsiasi incarico. Cappellacci si rivolge al ministro

L’Asl di Cagliari senza guida

Niente nomine, scade la supplenza. L’ombra del commissario da Roma 
Cristina Cossu
Il caso

Fondazione Mont’e Prama Perquisizioni e sequestri della Guardia di Finanza

La Procura di Cagliari indaga 11 persone per corruzione, turbativa d’asta e falso 
Francesco Pinna
La storia

Centenario in Ape fino al Municipio per la carta d’identità

Baunei, Pietro Cabras testimonial del documento elettronico  
Giampaolo Porcu
Il caso

Sea Watch, il Governo impugnerà le sentenze

Ricorso contro i risarcimenti concessi dai giudici di Palermo alla Ong tedesca 
Milano

La Procura: «L’agente ha mentito»

Si aggrava la posizione del poliziotto: il “pizzo” dietro la morte del pusher  
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives at St. George's Chapel at Windsor Castle to attend the Easter Mattins Service in Windsor, outside London on March 31, 2024. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
(FILES) Britain's Prince Andrew, Duke of York reacts as he arrives at St. George's Chapel at Windsor Castle to attend the Easter Mattins Service in Windsor, outside London on March 31, 2024. Britain's former prince Andrew has moved out of his luxurious home on the royal family's Windsor estate under cover of darkness, media reports said on February 4, 2026, as newly released documents threatened fresh scandal over his links to the late sex offender Jeffrey Epstein. (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
Lo scandalo

Londra, la monarchia trema

Scotland Yard cerca documenti nella casa in cui viveva l’ex principe 
il verdetto

Usa, i giudici cancellano i dazi

Per la Corte Suprema il presidente Trump «non aveva il potere di imporli» 