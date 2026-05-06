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Decimoputzu.
07 maggio 2026 alle 00:36

Cerimonia al centro culturale in ricordo dei Martiri di Nassiriya 

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Oggi a Decimoputzu, dalle 9.15 al centro socio culturale, si celebra il ricordo de “Gli eroi di Nassiriya: un martirio da non dimenticare”. Con il sindaco Antonino Munzittu sono stati invitati la presidente della Regione, Alessandra Todde, quello del Consiglio regionale, Piero Comandini, il presidente della commissione Trasporti della Camera Salvatore Deidda, gli assessori regionali e i sindaci del territorio.

«Per il quarto anno in nostro paese si appresta a onorare la memoria dei soldati italiani e dei civili per l’attentato di Nassiriya», dice il sindaco Antonino Munzittu: «La cosa che più rattrista è che il nostro contingente era sul posto in missione di pace per portare sollievo alle popolazioni locali. Quello che fanno le nostre forze armate dal dopoguerra in poi è mantenere la pace».

Per la parte militare ci sono il comandante dell’esercito in Sardegna, quello dell’Aeronautica nell’Isola, il comandante della Legione dei carabinieri regionale. Invitati il generale comandante della guardia di finanza in Sardegna, il colonnello comandante della base aerea di Decimomannu, il comandante provinciale dei carabinieri e l’ammiraglio comandante della Marina sarda. Saranno inoltre invitati i cittadini di Decimoputzu.

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