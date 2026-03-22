Centro storico, strada chiusa per il cantiere  

Cantiere in corso nel primo tratto di via San Lussorio a Selargius e viabilità in centro che, dopo le prime ore di chiusura della strada, è tornata alla normalità. I lavori - partiti il 16 marzo - sono concentrati nei primi metri dell’arteria che collega il centro con alcuni Comuni dell’hinterland. Intervento pianificato da tempo e reso più urgente dopo le ultime piogge: gli operai della ditta incaricata sono al lavoro per sistemare i sampietrini e il granito nella parte centrale.

Prossimo step il secondo tratto di via San Lussorio, poi sarà il turno di via Gallus. Interventi pianificati dal Lavori pubblici guidato dall’assessore Claudio Argiolas, insieme al settore Viabilità. «Non si tratta di un intervento risolutivo», aveva spiegato il sindaco Gigi Concu «perché per rimediare alle scelte progettuali sbagliate fatte in passato, servirebbe un intervento integrale della pavimentazione ma trattandosi di centro storico ci sono tanti e rigidi vincoli a cui attenersi, oltre ai costi decisamente elevati che tale intervento richiederebbe».

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