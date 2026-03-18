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19 marzo 2026 alle 00:28

Centro salute mentale, nuova sede 

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Il servizio Cure territoriali del Centro salute mentale da lunedì cambia sede: lascia lo stabile di piazzale San Martino per la nuova sede di via Lazio, 13.

«Al piano terra saranno ubicate l’accettazione, la sala d’attesa e parte degli ambulatori, i restanti dei quali saranno collocati al primo e al secondo piano – si legge in una nota dell’Asl 5 guidata da Grazia Cattina -– Per consentire il trasloco di arredi e attrezzature, sarà necessaria una temporanea sospensione delle attività a partire da lunedì 23 fino a venerdì 27. Nel caso in cui il trasferimento si dovesse concludere prima di tale data, ne verrà data tempestivamente comunicazione».

Poi la precisazione per «tutti gli utenti per i quali era stato fissato un appuntamento che saranno in questi giorni richiamati dal Servizio per ridefinire e calendarizzare una nuova data.Durante il periodo interessato dal trasferimento del Csm di Oristano saranno garantite, in ogni caso, le urgenze e la somministrazione delle terapie programmate nella sede di via Lazio, 13 a partire da martedì».

In attesa delle nuove linee telefoniche restanooperativi i numeri di telefono: 0783 317927 – 0783 3171 (centralino) l’indirizzo e-mail: csm.oristano@asloristano.it.

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