Sestu.
17 gennaio 2026 alle 00:24

Cento grammi di “kief”, arrestato 19enne 

Operazione antidroga dei carabinieri della stazione di Sestu culminata in un arresto e nel sequestro di cento grammi di “Kief”, derivato della cannabis, trovati nell’abitazione dell’indagato, Andrea Testa, 19 anni di Elmas.

Il giovane è finito ai domiciliari con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l’operazione, coordinata dal luogotenente Riccardo Pirali, i carabinieri hanno anche sequestrato lo smartphone in uso al ragazzo dal quale sarebbero emersi diversi contatti riconducibili a profili di presunti acquirenti della sostanza. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro in attesa di essere analizzato dal Ris dei carabinieri.

Ieri mattina il giovane è comparso di fronte al giudice monocratico del Tribunale e gli sono stati concessi i termini a difesa. Testa è stato quindo scarcerato in attesa del processo fissato per il 10 febbraio. Sino a quella data, dovrà presentarsi tutti i giorni ai carabinieri della stazione di Sant’Avendrace per rispettare l’obbligo di firma impostogli dal giudice.

Il blitz è stato preparato nei particolari con un vertice la sera prima nella caserma di Sestu. I militari hanno istituito posti di blocco, a Sa Cora, ed effettuato anche alcune perquisizioni. Una decina le persone fermate, controllate e rilasciate. L’inchiesta prosegue nel tentativo di individuare i fornitori del 19enne.

