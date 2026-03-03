Centenario della Basilica di Bonaria, il cardinale Zuppi presiederà la messa 

Per celebrare il centenario della basilica di Bonaria, Patrona Massima della Sardegna, e tappa fissa di ogni Papa che è arrivato in visita nell’Isola, il 24 aprile ci sarà una concelebrazione con tutti i vescovi della Sardegna per la messa presieduta dal cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo metropolita di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, della quale l'arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi è il segretario. Inoltre, i singoli vescovi con le loro diocesi parteciperanno, a turno, alla novena di preparazione. L’annuncio è stato dato dalla Conferenza episcopale sarda.

Il 22 aprile 1926 avvenne la “dedicazione” della grande chiesa accanto al preesistente Santuario, anche se i lavori, iniziati nel lontano 1704, non erano ancora completamente terminati. Verranno ultimati solo nel secondo dopoguerra dopo i danni derivati dai bombardamenti alleati su Cagliari.

