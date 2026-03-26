C’è Willy Wonka al Teatro Doglio 

La fantasia prende forma e profuma di cioccolato al Teatro Doglio di Cagliari, via Logudoro 32, che domani, alle 18, ospiterà “Wonka – I segreti della Fabbrica di cioccolato”, spettacolo musicale ispirato all’universo senza tempo creato da Roald Dahl.

Un viaggio teatrale che riporta in vita uno dei personaggi più enigmatici e affascinanti della letteratura per ragazzi: Willy Wonka, l’eccentrico inventore capace di trasformare dolci e sogni in pura meraviglia. I biglietti per lo spettacolo sono disponibili attraverso i circuiti BoxOffice Sardegna. A rendere l’esperienza ancora più immersiva sarà lo speciale Kids Bar allestito all’interno del Teatro Doglio, dove i più piccoli potranno acquistare merende a tema Wonka. Ogni dolce nasconderà una sorpresa e, proprio come nella storia, alcune conterranno quattro ambitissimi Golden Ticket.

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