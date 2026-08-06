Dalla radio alla televisione, da Radiolina Videolina. Arriva in prima serata, alle 21, “La Strambata”. Informazione, approfondimento culturale, i racconti dell’isola: tanti ospiti e tanto intrattenimento in quello che è il programma in onda all’ora di pranzo sulla radio più amata dell’Isola. Alla conduzione, in questo venerdì, il giornalista di Videolina Stefano Birocchi. Ancora una volta durante la giornata la grande famiglia del Gruppo L’Unione Sarda vi tiene compagnia.
Videolina.
07 agosto 2026 alle 01:22
C’è Stefano Birocchi a “La Strambata”
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