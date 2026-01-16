Serata di gala per i tifosi rossoblù: alle 20.45 il Cagliari ospita alla Unipol Domus la Juventus, tornata prepotentemente alla ribalta della Serie A sotto la guida di Luciano Spalletti. Dalle 20.15, Carlo Alberto Melis (nella foto) conduce dagli studi di Radiolina il prepartita. La linea passerà quindi a Lele Casini per la radiocronaca in diretta del match valido per la seconda giornata di ritorno. Al fischio finale, sino alle 23.45, il dopo partita riservato ai tifosi, con i commenti e le interviste, anche su Videolina.
17 gennaio 2026 alle 00:21
C’è la radiocronaca di Cagliari-Juventus
