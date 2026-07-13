Castiadas, Rais in panchina Si riparte da capitan Carboni 

Il Castiadas si prepara alla stagione 2026-2027, la sesta in Promozione e la quinta consecutiva per una società che vanta anche dieci stagioni in Eccellenza e tre in D. I biancoverdi proseguono il percorso con un progetto chiaro: costruire una squadra solida, con un’ossatura di giocatori esperti e giovani su cui investire.

Tra le conferme i fratelli Andrea e Gianluca Marci, Giovanni Poma e il capitano Mirco Carboni, riferimenti dentro e fuori dal campo. Dovrebbe restare anche l’esterno Matteo Matta. Piace il portiere Marco Aramu, la scorsa stagione ad Arbus, che ha altre richieste. Tra i giovani restano Usai, Mascia, Moro, Zucca e Buffolin. Nei prossimi giorni attese altre conferme e novità. Lo staff sarà guidato da mister Nicola Rais, ex giovanili del Cagliari con un passato al Como, con Marco Rais vice, Alex Vargiolu preparatore atletico e Giovanni Alberto Maria Pensa preparatore dei portieri.

Nuovi soci e azionisti hanno sposato il progetto e la crescita del club. A breve una riunione pubblica affronterà il futuro, tra cui l’elezione del nuovo presidente. «Lavoriamo con entusiasmo, programmazione e senso di responsabilità», dice il ds Matteo Frau. «Vogliamo una squadra competitiva e un ambiente che faccia crescere i giovani: sono loro il nostro patrimonio. Abbiamo tenuto una base di uomini che conoscono i valori di questa maglia e stiamo riportando a casa calciatori in grado di dare un bel contributo. L’ingresso di nuovi soci dimostra che la strada è giusta. Ai tifosi dico: continuate a starci vicino. Stiamo costruendo basi solide e una squadra che renda orgogliosa la comunità. Le sorprese non sono finite». (ant. ser.)

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