VaiOnline
Promozione.
14 luglio 2026 alle 00:14

Castiadas, Rais in panchina Si riparte da capitan Carboni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Castiadas si prepara alla stagione 2026-2027, la sesta in Promozione e la quinta consecutiva per una società che vanta anche dieci stagioni in Eccellenza e tre in D. I biancoverdi proseguono il percorso con un progetto chiaro: costruire una squadra solida, con un’ossatura di giocatori esperti e giovani su cui investire.

Tra le conferme i fratelli Andrea e Gianluca Marci, Giovanni Poma e il capitano Mirco Carboni, riferimenti dentro e fuori dal campo. Dovrebbe restare anche l’esterno Matteo Matta. Piace il portiere Marco Aramu, la scorsa stagione ad Arbus, che ha altre richieste. Tra i giovani restano Usai, Mascia, Moro, Zucca e Buffolin. Nei prossimi giorni attese altre conferme e novità. Lo staff sarà guidato da mister Nicola Rais, ex giovanili del Cagliari con un passato al Como, con Marco Rais vice, Alex Vargiolu preparatore atletico e Giovanni Alberto Maria Pensa preparatore dei portieri.

Nuovi soci e azionisti hanno sposato il progetto e la crescita del club. A breve una riunione pubblica affronterà il futuro, tra cui l’elezione del nuovo presidente. «Lavoriamo con entusiasmo, programmazione e senso di responsabilità», dice il ds Matteo Frau. «Vogliamo una squadra competitiva e un ambiente che faccia crescere i giovani: sono loro il nostro patrimonio. Abbiamo tenuto una base di uomini che conoscono i valori di questa maglia e stiamo riportando a casa calciatori in grado di dare un bel contributo. L’ingresso di nuovi soci dimostra che la strada è giusta. Ai tifosi dico: continuate a starci vicino. Stiamo costruendo basi solide e una squadra che renda orgogliosa la comunità. Le sorprese non sono finite». (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’allarme

La tragedia sulla Sp2, ora i sindaci chiedono autovelox e rotatorie

Il grido d’allarme da Uta e Assemini: «Si corre troppo, si faccia qualcosa» 
Luigi Almiento
Il processo

Guerra di consulenze e super periti per l’omicidio Pinna

Ammessa la costituzione di parte civile di tutti i familiari della donna uccisa 
Andrea Busia
Legge elettorale

Preferenze, la maggioranza resta divisa

Stop agli emendamenti: FdI va avanti senza Lega e FI. Roulette voto segreto 
Sicurezza

A Palermo l’Esercito contro la mafia

Meloni in città dopo il blitz antiracket: «Uno Stato determinato» 