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Palmas Arborea-San Vero.
27 marzo 2026 alle 00:20

Caschetti obbligatori per Sa cursa de sa loriga e le Pariglie palmaresi 

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Caschetto obbligatorio per le pariglie di San Vero Milis e Palmas Arborea. È questa una delle regole di cui si è parlato ieri durante il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Salvatore Angieri. Durante Sa Cursa de sa loriga e le Pariglie palmaresi – in programma rispettivamente l’11 e il 26 aprile – dovranno essere rispettate alcune disposizioni per garantire la protezione dei cavalieri e la tutela degli animali.

«È stato richiamato l’obbligo per i cavalieri di indossare idonei dispositivi di protezione individuale per il capo e il corpo, conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa vigente, al fine di ridurre il rischio di infortuni – si legge in una nota della prefettura –. È stata anche ribadita la necessità del rigoroso rispetto delle disposizioni anche sotto il profilo della tutela e del benessere degli equidi, con specifico riferimento alle condizioni di impiego, ai controlli veterinari, all’idoneità dei percorsi e alle misure volte a prevenire situazioni di stress o pericolo per gli animali. I referenti dei comitati organizzatori hanno rappresentato che i cavalieri utilizzeranno i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente e che sono in corso tutte le procedure relative alle visite e alle verifiche sanitarie sui cavalli».

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