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Radiolina.
04 maggio 2026 alle 00:07

“CasaCUS Cagliari” con Andrea Matta 

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Oggi alle 15.00, andrà in onda la ventottesima puntata stagionale di “CasaCUS Cagliari a Radiolina”, live in FM, sui social e sul web della radio, del CUS Cagliari e L'Unione Sarda. In studio: con Federico Deiana e Francesco Mameli parleremo della stagione delle squadre giovanili del settore volley tra titoli regionali e territoriali. Con la professoressa Myosotis Massidda, docente del Corso di Laurea in Scienze Motorie, parleremo della collaborazione tra UniCA e CUS Cagliari in ambito sportivo. Conduce: Andrea Matta

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