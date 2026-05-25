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Santu Lussurgiu.
26 maggio 2026 alle 00:19

Casa di Comunità, centri vicini in rivolta 

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Il trasferimento del servizio di continuità assistenziale, ex guardia medica, da Seneghe a Santu Lussurgiu ha fatto insorgere i pazienti montiferrini. È stato istituito nella nuova Casa di comunità, inaugurata venerdì scorso a Santu Lussurgiu , nei rinnovati locali dell’ex ambulatorio, per assistenza medica notturna dalle 20 alle 8 nei giorni prefestivi e festivi.Tanti seneghesi sono preoccupati del cambiamento: «Dove dobbiamo rivolgerci se abbiamo bisogno durante la notte e i festivi? E gli anziani e i fragili, che non hanno la possibilità di utilizzare l’auto per recarsi al presidio, saranno costretti a rivolgersi a un servizio a pagamento?».

Accuse velate anche all’Amministrazione comunale per non aver mantenuto il servizio notturno di guardia medica in paese: «Occorre capire se, dentro questi vincoli drammatici, il Comune abbia fatto e intenda fare tutto il possibile o se preferisca dichiararsi impotente. Un Comune che si muove d'anticipo offrendo soluzioni logistiche ed economiche concrete ha molte più probabilità di coprire il proprio presidio sanitario», spiega un paziente seneghese.

Anche da Bonarcado si alzano le proteste: «La strada per raggiungere il presidio non è agevole in inverno, in particolare a Sos Mulinos è spesso ghiacciata e con un persona che sta male non può essere percorsa in sicurezza».

Forte preoccupazione anche tra i cittadini di Milis , già disagiati per un servizio Ascot carente (solo due giorni a settimana). Franco Frongia, capogruppo di opposizione in Consiglio, precisa: «Milis aveva e ha immobili comunali disponibili ma evidentemente l’amministrazione non ha ritenuto importante battersi per portare qui la Casa della Comunità. Risultato: Milis è stata tagliata fuori e oggi rischia di perdere anche la guardia medica. Gradirei una discussione in Consiglio comunale o in un’assemblea pubblica».

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