Carrozzine rubate, l’ira del Comune 

Due sedie per il trasporto disabili in spiaggia sono state rubate dai “solarium” nel litorale di Buggerru. I ladri sono entrati in azione nella notte tra lunedì e martedì, tra le apposite strutture installate dal Comune e dove si trovavano posizionate le sedie “Job”, munite di ruote gommate, che permettono l’accesso all’arenile dei portatori di disabilità grave.

Reazioni

Il fatto ha provocato nel centro costiero lo sdegno dell’intera comunità. In primis della prima cittadina Laura Cappelli, che ieri mattina, dopo aver appreso la notizia del furto, si è precipitata subito sul posto per verificare di persona quanto accaduto. «Come amministratori siamo rammaricati per questo gesto vile – dichiara la sindaca – perché le due sedie Job non erano semplicemente delle attrezzature, ma bensì degli strumenti per rendere la nostra spiaggia più accessibile e inclusiva. Rubarle significa privare delle persone con disabilità di un servizio pensato per loro e per garantire a tutti il diritto di vivere pienamente il nostro mare».

Le passerelle di legno, che dai parcheggi giungono sino ai “solarium”, ovvero, ai due gazebo fissi posizionati al centro dell’arenile accanto al porto turistico, sono stati sistemati dall’amministrazione a inizio estate nell’ambito del progetto “Buggerru Accessibile”, proprio per consentire ai disabili di passare una giornata al mare in piena tranquillità. Così come le due sedie job, che l’altra notte sono state portate via da persone prive di rispetto e poco preoccupate della vera funzionalità delle due “carrozzelle”.

Speranza

«Il loro furto rappresenta per questo un grave danno – aggiunge Cappelli – verso chi avrebbero dovuto usufruirne. Ci auguriamo che le sedie possano essere recuperate e che episodi di questo genere non si ripetano più». La sindaca di Buggerru ha ieri mattina denunciato il furto all’Autorità giudiziaria. Ora saranno avviate le indagini da parte dei carabinieri, per risalire agli autori del gesto. «Invitiamo chiunque possa avere informazioni utili a rivolgersi alle autorità competenti», raccomanda Cappelli. Le due sedie Job sono state nel mentre rimpiazzate con un’altra uguale, che l’amministrazione comunale del centro costiero, aveva donato a inizio estate ai gestori dell’adiacente area camper. «Continueremo a impegnarci – conclude la prima cittadina - affinché Buggerru sia una località sempre più accessibile e inclusiva».

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