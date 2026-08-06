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L’intervento.
07 agosto 2026 alle 01:26

Caro-carburanti, bando per pesca e acquacoltura 

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La Regione ha pubblicato il bando dell’assessorato all'Agricoltura per la concessione di indennizzi destinati alle imprese della pesca e dell'acquacoltura che hanno sostenuto maggiori costi per l'acquisto del carburante a causa degli effetti economici del conflitto in Medio Oriente.

L'intervento è finanziato col Programma europeo Feampa 2021-2027, a seguito della rimodulazione delle risorse regionali da parte del ministero dell'Agricoltura.

«Vogliamo che le imprese possano accedere agli indennizzi nel più breve tempo possibile. Per questo, in accordo con tutte le Regioni e il Masaf, abbiamo pubblicato subito il bando in attesa del perfezionamento formale delle modifiche alla parte finanziaria del Feampa. Nel frattempo con un emendamento alla variazione di bilancio, in discussione nei prossimi giorni, porteremo le risorse complessive a 5 milioni di euro», dice l'assessore all'Agricoltura Francesco Agus.

L'intensità dell'aiuto coprirà fino al 100% dei costi ammissibili. Gli indennizzi riguarderanno le attività svolte, anche in modo non continuativo, nel periodo compreso tra il 28 febbraio e il 31 dicembre 2026. Le domande potranno essere presentate da oggi al 7 settembre 2026 attraverso la piattaforma Sipes.

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