Carlos: pronto a lottare per questa maglia 

Dopo Daniel Maldini, anche Kevin Carlos e Giuseppe Aurelio sono ufficialmente giocatori del Cagliari.

Ecco i gol spagnoli

Nel primo pomeriggio di ieri è arrivato l’atteso via libera dalla Spagna, l’ultimo documento che mancava per depositare il contratto - e di conseguenza per l’annuncio - per il 25enne attaccante spagnolo ceduto dal Nizza al Cagliari attraverso un prestito gratuito con diritto di riscatto a 3,5 milioni. Il neo bomber rossoblù, nell’Isola già da sabato sera, si è potuto così allenare regolarmente con la squadra e punta ora alla convocazione per la partita di Coppa Italia contro l’Arezzo, in programma venerdì alle 18.30 alla Domus. «Ciao tifosi del Cagliari, sono molto felice di essere arrivato in questo club e sono pronto a lottare per questo stemma», ha tenuto a precisare attraverso i canali social del club mostrando, appunto, il logo rossoblù con i Quattro Mori.

Triennale per Aurelio

A sua volta, Aurelio ha fatto l’en plein tra l’accoglienza dei tifosi a Elmas, la firma su un contratto triennale, l’annuncio e il primo allenamento con i nuovi compagni ad Asseminello. «Sono molto felice ed emozionato per questa nuova esperienza e onorato di far parte di questa famiglia: non vedo l’ora di cominciare», ha detto l’ex terzino dello Spezia appena sbarcato nell’Isola. Classe 2000, il laterale sinistro di Bracciano arriva a titolo definitivo e sarà l’alternativa a Obert. In questo modo, Idrissi potrà prendersi tutto il tempo necessario per recuperare dall’infortunio al ginocchio (rottura del crociato) senza dover forzare.

La lettera di Ciocci

Nell’operazione Aurelio è stato inserito il portiere Giuseppe Ciocci che, quindi, si trasferisce in Liguria. Il club rossoblù si è comunque tenuto il 50% del ricavo di un’eventuale futura rivendita. Commovente il post su Instagram del portiere sardo che ha fatto tutta la trafila nelle giovanili del Cagliari sino alla prima squadra. «Purtroppo, come spesso succede nel nostro mondo, le cose non vanno sempre come te le eri immaginate. Sono arrivati gli infortuni, le occasioni perse e la costante voglia di rivalsa che cresceva dentro di me», uno stralcio della lettera. «Tutto questo mi ha portato a una decisione per me difficile, ma necessaria per onorare quel Giuseppe ragazzo che si faceva in quattro per raggiungere il grande sogno di diventare un giocatore importante per la sua squadra e per i suoi tifosi».

Esposito in stand by

Dopo il triplo colpo, non è escluso che arrivi un ultimo rinforzo per chiudere il cerchio (e rimpiazzare Palestra). Magari proprio quel Van der Brempt che il Como potrebbe inserire in un’eventuale operazione Esposito. Il 24enne esterno destro olandese ha strada sbarrata in Riva al Lago, cerca quindi un’opportunità per giocare con continuità e rilanciarsi. Farebbe al caso del Cagliari, insomma. E viceversa. Dalla società lariana, tuttavia, tutto tace, per ora. Così come non ci sono stati più segnali da Venezia e Atalanta, tra le prime a chiedere informazioni sull’attaccante di Castellammare dopo la frattura con il Cagliari. Verso il prestito al Den Haag, in Olanda, intanto, Othniël Raterink.

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