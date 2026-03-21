Carbonia, stop all’Ossese 

Ossese 2

Carbonia 2

Ossese (3-5-2) : W. Carboni; F. Mura, Rodrigues, Di Pietro; Scarafoni, Nurra (18’ st Saba), Telìz, Mainardi, Murru; Maitini (8’ st Gjuci), Tapparello. In panchina An. Sechi, Arca, Gueli, A. Mura II, Al. Sechi, Sanna. Allenatore Cotroneo.

Carbonia (3-5-2) : Floris; Gurzeni (35’ st Serra), Hundt, Zazas (12’ st Basciu); F. Mastino (47' pt Brisciani), Boi, Ponzo, Melis, A. Mastino; Porcheddu, Pavone. In panchina Tatti, Ollargiu, Saiu, Barrenechea, Carboni, Massoni. Allenatore Mannu.

Arbitro : Sari di Alghero.

Reti : pt 14’ Pavone, 25’ Tapparello; st 12’ Mainardi, 39’ Hundt.

Note : espulso Mannu (allenatore Carbonia); ammoniti Di Pietro, Tapparello, Ponzo, Hundt, F. Mura, Melis.

Ossi. Capo chino, amaro in bocca e rimpianti. L’Ossese sciupa l’occasione di scappare a +5 sull’Ilva, nuova seconda forza del campionato. Se Hundt non avesse segnato a sei minuti dal termine si parlerebbe di fuga. Con tre lunghezze di distacco, a quattro giornate dalla fine del torneo, i sonni invece non possono essere tranquilli. Al contrario del mezzo sospiro di sospiro tirato dal Carbonia perché il punto strappato (con merito) al Walter Frau è vitale per stare a galla sopra i playout.

La gara

Moduli a specchio, duelli individuali, pressione. I padroni di casa si prendono rischi portando più uomini nella metà campo avversaria. Gli ospiti attendono, pronti a colpire in ripartenza con Porcheddu e Pavone. Al 3’ combinazione dei due: esca del primo, conclusione centrale del secondo. L’occasione arriva 10’ dopo: un retropassaggio ciccato da Rodrigues diventa una palla in profondità per Pavone che d’esterno fredda Carboni. Lo 0-1 sveglia il mancino di Tapparello (15’ e 17’) e il destro smorzato di Maitini (18’), neutralizzati da Floris. Al 24’ arriva il pari da manuale: Telìz sventaglia per Tapparello che fraseggia con Mainardi e conclude sul primo palo. Gli ospiti accusano il colpo. Mannu viene allontano con un rosso. Floris in tuffo salva un tiro di Nurra sotto l’incrocio (41’).

La ripresa

Mainardi al 57’ sigla il vantaggio su rigore dopo essere stato atterrato in area da Ponzo. Floris tiene in piedi i suoi murando ancora su Nurra (61’). Poi Hundt all’84’ dagli sviluppi di un corner mette da rapace il pallone in porta.

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