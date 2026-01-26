VaiOnline
Cronaca.
Carbonia: «L’ho ammazzato io» Coltellate a Cagliari, 4 denunce 

William Serra, 38 anni, è stato arrestato a Carbonia con l’accusa di aver ucciso il 53enne Giovanni Musu nel parco di Rosmarino. A incastrarlo, emerge dalle indagini dei carabinieri, anche i messaggi di Serra all’ex compagna. «L’ho ammazzato io», avrebbe scritto. A Cagliari sviluppi nelle indagini della Polizia per l’accoltellamento di due 24enni in una discoteca di via Contivecchi. Quattro giovanissimi (solo uno maggiorenne) sono stati denunciati per tentato omicidio. Nostra inchiesta sul clima di violenza nel capoluogo.

pag. 16, 17, 31

