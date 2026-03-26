Carbonia e capolista senza allenatore nel prossimo match 

Il Carbonia dovrà fare a meno dell’allenatore Graziano Mannu per il derby d’Eccellenza in programma il 4 aprile: il tecnico è stato squalificato per una gara dal Giudice sportivo, che ha preso un’analoga decisione anche a carico del collega Carlo Cotroneo il quale dunque non sarà in panchina proprio in occasione dello scontro al vertice del Frogheri tra la sua Ossese (capolista) e la Nuorese (terza).

Sanzione minore per il presidente della battistrada, Carlo Mentasti, inibito sino al primo aprile perché al termine del match col Carbonia sabato scorso (finito 2-2) sarebbe entrato «indebitamente» nella zona-spogliatoi per poi contestare l’arbitro, che lo aveva riconosciuto, in modo comunque «non irriguardoso». Inibito sino al 22 dello stesso mese invece il dirigente Sebastian Puddu dei minerari per aver rivolto al direttore di gara una frase «limitatamente offensiva». Questi infine i giocatori fermati, tutti per un turno: Serge Cernovs del Buddusò, Lorenzo Cocco del Tortolì, Gabriele Asara e Francesco Mamia del Calangianus, Vincent di Stefano dell’Iglesias, Nicola Montisci del Tempio, Mattia Zappino del Taloro.

In Promozione due turni di squalifica per l’allenatore Cristian Dessì del Guspini (capolista del girone A), che dunque salterà il match casalingo anticipato a sabato contro l’Atletico Cagliari, e per Mauro Giorico dell’Alghero (dominatore del gruppo B e già promosso in Eccellenza), impegnato sabato a Usini. Due le gare di stop per il tecnico Antonello Muceli del Cannonau Jerzu e per Michele Cosimo Carboni, preparatore dei portieri del Tonara; uno ad Antonio Maria Madau dell’Uta, Simone Deliperi del Ghilarza e Giovanni Maria Rassu del Thiesi.

Per i giocatori, fermati per due giornate Riccardo Fresu del Li Punti e Christian Sartorio dell’Uta; un turno di stop per Antonio Masala del Campanedda, Andrea Mameli del Tuttavista, Alberto Usai del Selargius, Alessandro Luciano del Calcio Pirri, Fabio Sardo e Cristian Cruccas della Freccia Parte Montis, Antonio Stogiu e Giuseppe Silvetti dello Stintino, Matteo Limbardi del Vecchio Borgo, Jacopo Carboni del Tonara.

In Prima categoria è stato inibito sino al 30 giugno Gianpiero Pulinas del Malaspina: assistente arbitrale di parte, dopo essere stato ammonito ha offeso l’arbitro insistendo anche una volta espulso e dopo la fine della gara, quando avrebbe minacciato il direttore di gara. Tre giornate al giocatore Lorenzo Kotani dell’Oschirese per aver sputato a un avversario e a Nicolo Onnis dell’Arbus Costa Verde che, dopo un contrasto, ha «bloccato a terra un avversario con entrambe le mani» per poi «colpirlo con un calcio al bacino».

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