Carbonia alla ricerca di nuovi investitori 

Carbonia. Il campionato del Carbonia non è finito: è ancora caccia alla salvezza. Non quella da conquistare sul campo per stare in Eccellenza (in questo caso missione già compiuta da un pezzo), ma quella necessaria a far quadrare i conti disastrosi con la speranza di restare in Eccellenza, senza dover passare per le forche caudine del fallimento (parola tabù, ma ogni tanto serpeggia), quindi la retrocessione a tavolino in una delle categorie inferiori.

Da giorni rimbalza anche l’indiscrezione, non confermata né smentita, che il club – nel caso in cui la situazione dovesse davvero precipitare – sarebbe disposto all’acquisto di una categoria immediatamente inferiore (una Promozione?) per non ripartire eccessivamente dal basso. Tutto questo è legato alle condizioni economiche della società (fra difficoltà recenti ed ereditate, al punto che in aprile i calciatori hanno reclamato stipendi arretrati) diretta dalla scorsa estate da Andrea Meloni, presidente che da settimane ha annunciato le dimissioni. All’inizio le ha congelate, ma realisticamente scatteranno fra un mese. Sono dovute anche a questioni di salute.

Di recente il direttivo si è riunito. All’orizzonte potrebbero esserci nuovi investitori, ma nulla di concreto: «La mia situazione poco felice è sempre la stessa», afferma il presidente, «in ogni caso la società è sempre attiva per dare soluzione ai problemi. Sono in corso contatti con possibili ulteriori sponsor e aspettiamo riscontri».

Sotto traccia lavorano in tanti: il team di cui Meloni si è circondato a inizio stagione, le parti politiche perché Carbonia metta sul piatto una squadra in Eccellenza, uno stadio sottoposto a miglioramenti (ottimo il manto erboso), un settore giovanile (Allievi e Giovanissimi) nella fascia A regionale. Ma prematuro, in questa situazione, capire chi guiderà le squadre.

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