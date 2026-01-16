VaiOnline
Eccellenza.
17 gennaio 2026 alle 00:22

Carbonia a caccia della vittoria 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Carbonia. La politica dei pareggi non dispiace, ma il Carbonia non vorrebbe nemmeno affezionarcisi troppo. E oggi contro il fanalino Sant’Elena in casa allo Zoboli per i biancoblù si presenta l’occasione di tornare alla vittoria dopo l’entusiasmante gara prenatalizia contro la capolista Ilvamaddalena finita 2-0 per i sulcitani.

La formazione guidata da Graziano Mannu è reduce dall’1-1 casalingo contro il Tortolì e poi dal risultato identico di domenica scorsa nel gelo di Gavoi. Sa di minestrina calda, dopo le abbuffate delle festività, che però l’allenatore Graziano Mannu non butta via: «Non dimenticandoci che il nostro obiettivo è la salvezza e la storia insegna che talora è con i punticini risicati domenica dopo domenica, se proprio non arrivano le vittorie, che si arriva allo scopo», spiega il tecnico, «i pareggi contro squadre difficili non sono mai da buttare via sebbene domenica scorsa si meritasse qualcosa di più».

Mannu contro il Sant’Elena dovrebbe avere a disposizione tutta la rosa, ma sono da valutare gli acciacchi di alcuni elementi. Motivo per cui il tecnico sta facendo ricorso in settimana (e pure la domenica in gara) agli under fuoriquota pescando anche dagli allievi: «Stanno crescendo bene», analizza, «sono un valore aggiunto: la regola imposta a tutti di fatto rende più equilibrato questo torneo di Eccellenza». Il riferimento è a Thomas Serra ed Elia Tatti. Un altro fuoriquota che il tecnico aveva fatto esordire a inizio stagione, Riccardo Zonchello, è in fase di recupero dopo un grave infortunio. Il Carbonia ha consolidato l’ottavo posto con 23 punti, il Sant’Elena è ultimo con dieci punti. Fischio d’inizio alle 15.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

regione

Asl, la batosta del Tar non blocca le nomine

Ultimi manager da scegliere per Cagliari e Olbia La presidente: il percorso intrapreso non cambia 
Roberto Murgia
L’evento

Opportunità per l’Isola: «Ricaduta da 50 milioni»

Cagliari per quattro giorni sotto gli occhi del mondo 
Marco Noce
Meteo

Burrasca, onde e pioggia: «Una tempesta  punta verso la Sardegna»

Picco previsto tra lunedì e martedì Allerta mareggiate nel Cagliaritano 
Luca Mascia
Il manager: altre persone si sono impegnate col tribunale per gli interventi sui terreni di Macchiareddu

«Fluorsid ha mantenuto gli impegni Le bonifiche non spettano a noi»

L’ad Andrea Muntoni:  «Emissioni nell’atmosfera ridotte al minimo la laguna di Cagliari  non è inquinata» 
Michele Ruffi
Inchiesta Privacy

«Andiamo avanti» Garante indagato, nessuno si dimette

Ipotesi di danni erariali Il Pd a Meloni: tutti a casa 
La Spezia

Accoltellato a morte in classe

Il compagno ha portato l’arma da casa. «Ha detto che voleva ucciderlo» 
La crisi

«No ai soldati italiani in Groenlandia»

Il Governo tira dritto: l’Artico è strategico ma deve essere territorio di pace 