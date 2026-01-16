Carbonia a caccia della vittoria 

Carbonia. La politica dei pareggi non dispiace, ma il Carbonia non vorrebbe nemmeno affezionarcisi troppo. E oggi contro il fanalino Sant’Elena in casa allo Zoboli per i biancoblù si presenta l’occasione di tornare alla vittoria dopo l’entusiasmante gara prenatalizia contro la capolista Ilvamaddalena finita 2-0 per i sulcitani.

La formazione guidata da Graziano Mannu è reduce dall’1-1 casalingo contro il Tortolì e poi dal risultato identico di domenica scorsa nel gelo di Gavoi. Sa di minestrina calda, dopo le abbuffate delle festività, che però l’allenatore Graziano Mannu non butta via: «Non dimenticandoci che il nostro obiettivo è la salvezza e la storia insegna che talora è con i punticini risicati domenica dopo domenica, se proprio non arrivano le vittorie, che si arriva allo scopo», spiega il tecnico, «i pareggi contro squadre difficili non sono mai da buttare via sebbene domenica scorsa si meritasse qualcosa di più».

Mannu contro il Sant’Elena dovrebbe avere a disposizione tutta la rosa, ma sono da valutare gli acciacchi di alcuni elementi. Motivo per cui il tecnico sta facendo ricorso in settimana (e pure la domenica in gara) agli under fuoriquota pescando anche dagli allievi: «Stanno crescendo bene», analizza, «sono un valore aggiunto: la regola imposta a tutti di fatto rende più equilibrato questo torneo di Eccellenza». Il riferimento è a Thomas Serra ed Elia Tatti. Un altro fuoriquota che il tecnico aveva fatto esordire a inizio stagione, Riccardo Zonchello, è in fase di recupero dopo un grave infortunio. Il Carbonia ha consolidato l’ottavo posto con 23 punti, il Sant’Elena è ultimo con dieci punti. Fischio d’inizio alle 15.

RIPRODUZIONE RISERVATA