carboni insegue il main draw a napoli 

Inizia col botto l'avventura di Lorenzo Carboni nell'Atp Challenger 125 in corso sulla terra battuta di Napoli. Nel primo turno di qualificazioni, il ventenne algherese (numero 483 della classifica mondiale) ha eliminato il numero 1 del tabellone cadetto, l'ungherese Zsombor Piros (148 Atp), 6-4, 3-6, 7-6(4) al termine di una battaglia conclusa dopo 2 ore e 47' di gioco.

Oggi per conquistare un posto nel tabellone principale della Guerri Napoli Tennis Cup, Carboni affronterà un altro italiano, Francesco Forti (600), che ha battuto 4-6, 6-2, 6-3 il russo Andrey Chepelev, numero 415 del mondo e 7 del tabellone, in 2h15'.

Terzo turno in Serie C

Terzo fine settimana di gare per la Serie C. Nel girone 1 maschile, lo Sporting Quartu supera 5-1 il Tennis Elmas e resta solitario in vetta alla classifica. Alle sue spalle, il Ct Decimomannu B (6-0 sabato contro il Tc Cagliari) e il Tc Alghero (stesso risultato sul Tc Arzachena). Nel girone 2, seconda vittoria per il Tc Novelli (che batte 4-2 il Tc70 Oristano) e per il Tc Terranova (che supera 5-1 l'Easy Tennis), mentre centra il primo successo stagionale il Ct Decimomannu A, che sbanca 5-1 i campi del Tc Tempio. Nel girone 1 femminile, la capolista Torres pareggia 2-2 in casa del Tc Alghero. Un punto dietro ci sono Accademia Tennis (3-1 casalingo sul Tc Ghilarza) e Quattro Mori Tennis Team, che sabato ha vinto 4-0 in casa del Tc Cagliari B. Nel girone 2, il Tc Porto Torres vince 3-1 ad Arzachena e scavalcando di un punto in testa il Tc Cagliari A, che pareggia 2-2 sui campi del Tc Terranova, terzo con lo Sporting Quartu, che si impone 4-0 a Elmas.



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