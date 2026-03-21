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Marrubiu.
22 marzo 2026 alle 00:31

Carambola di auto, cinque feriti e disagi 

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Doppio tamponamento sulla 131 e traffico in tilt. La Statale, in direzione Sassari, ieri pomeriggio all’altezza dello svincolo per Sant’Anna è stata chiusa e il traffico è stato deviato sulla complanare. Dopo circa due ore la circolazione è ripresa regolarmente.

L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio di ieri quando c’è stato uno scontro fra una Citroen e una Bmw: nell’impatto l’utilitaria si è ribaltata. Subito sono scattati i soccorsi ma nel frattempo si è formata una lunga fila di auto e proprio fra alcuni dei mezzi incolonnati c’è stato un altro tamponamento. Complessivamente cinque persone sono rimaste ferite in maniera lieve, sono state trasferite al Pronto soccorso per accertamenti. Sul posto gli operatori del 118, gli agenti della Stradale, i carabinieri e i vigili del fuoco. Il tratto della Statale 131 è stato chiuso al traffico per garantire i soccorsi, la rimozione delle auto e la messa in sicurezza della carreggiata. ( v. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

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