Carabinieri, quasi 4 arresti al giorno e allarme piantagioni 

Oltre 1300 arresti, quasi quattro al giorno, circa 10mila denunce e 30 piantagioni di marijuana sequestrate per un totale di quasi 100mila piante. È il bilancio regionale del 2025 tracciato dai carabinieri nel giorno della festa dell’Arma, celebrata ieri mattina nella caserma Zuddas di via Sonnino. «Lo scorso anno abbiamo proceduto per il 79% dei reati complessivamente denunciati in tutta l’Isola», ha sottolineato il generale Francesco Rizzo, comandante della legione carabinieri Sardegna, «dimostrando un impatto operativo vastissimo reso possibile dalla capillarità delle stazioni sul territorio. L’azione di prevenzione e contrasto si sviluppa su differenti piani: dalla lotta alla criminalità organizzata fino alla salvaguardia delle fasce più deboli, la sicurezza urbana e stradale, nonché la rassicurazione sociale».

La cerimonia per il 212esimo anniversario della fondazione dell’Arma è iniziata con l’omaggio ai caduti e la deposizione di una corona al monumento a loro dedicato. «Il nostro cammino continuerà incessante seguendo la rotta della nostra bussola etica e i suoi quattro punti cardinali: militarità, competenza, coraggio e umiltà», ha aggiunto Rizzo nel corso del suo intervento, «scegliere l’Arma non è un semplice lavoro, ma un modo di vivere fatto di abnegazione, disponibilità incondizionata alle comunità che ci sono affidate e difesa dei più deboli».

Il generale ha evidenziato inoltre alcune delle recenti attività dei militari: la cattura del latitante Sandro Arzu, l’arresto di cinque presunti autori di tre distinti omicidi e femminicidi nelle province di Cagliari e Sassari tra settembre 2025 e maggio 2026 e due grandi operazioni coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Cagliari.

La festa dell’Arma si è conclusa con la consegna, da parte delle autorità intervenute, delle ricompense ai militari della legione carabinieri Sardegna che si sono particolarmente distinti in attività di servizio per un totale di undici encomi.

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