«Carabinieri nelle strade degli acquisti»  

Il carabiniere di quartiere per tenere lontani i vandali da via Porcu. Dopo i furti, i danneggiamenti e i rovistamenti all’interno dei negozi della via dello shopping, i centri commerciali naturali di via Porcu e Sant’Elena Imperatrice che avevano già presentato una denuncia e chiesto l’intervento dei Servizi sociali, hanno incontrato prima i rappresentanti dell’Arma e poi quelli del Comune. La richiesta adesso è chiara: fare di tutto per ridare tranquillità a cittadini e commercianti tenendo lontano il gruppo di ragazzini che da qualche giorno sta facendo terra bruciata nella zona.

«Abbiamo deciso», spiega il presidente del CCn di via Porcu Sergio Piludu, «di fare richiesta al Comune per ripristinare il carabiniere di quartiere. La cosa essenziale nella strada è un po’ di vigilanza in più. Ne abbiamo già parlato in un incontro avuto nei giorni scorsi con i carabinieri che ci hanno suggerito di fare la richiesta al Comune». Detto questo, «non c’è da drammatizzare o farsi prendere dal panico, sono teppistelli giovani ma è chiaro che una donna che si trova sola in negozio può avere paura quindi è giusto intervenire per ridare sicurezza a commercianti e cittadini».

L’allarme era scattato nei giorni scorsi quando un gruppo di ragazzini aveva cominciato a creare disagio nella zona, entrando nei negozi, rovistando, mettendo tutto a soqquadro, rubando e disturbando con urla e schiamazzi fino a tarda sera. Da qui la denuncia presentata ai carabinieri.

