VaiOnline
La festa.
05 giugno 2026 alle 00:33

Capoterra è diventata grande: ora è una città 

La cerimonia per il nuovo status davanti alla prefetta Dessì circondata da 750 bambini 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Settecentocinquanta bambini provenienti dalle scuole del territorio, le autorità militari, imprenditori e sportivi che hanno dato lustro alla comunità, i sindaci dei centri vicini: con una grande festa organizzata in piazza Liori, ieri mattina Capoterra ha smesso per sempre i panni di paese per diventare città.

La gioia

L’importante riconoscimento, suggellato dalla presenza della prefetta di Cagliari Paola Dessì, ha chiuso l’ter burocratico che ha permesso a Capoterra di ottenere lo status di città. Le celebrazioni sono state anche l’occasione per ripercorrere la storia recente di Capoterra: sul palco, insieme all’attuale sindaco Beniamino Garau, anche gli ex Tore Caboni ed Efisio Baire. Ospiti della cerimonia, anche il sindaco di Assemini, Mario Puddu; di Sarroch, Angelo Dessì; e di Pula, Walter Cabasino.

Il riconoscimento

Per dimensioni e numero di abitanti Capoterra città teoricamente lo è già da diversi anni, ma è a causa della frammentazione del suo territorio – suddiviso in più zone residenziali – gli stessi abitanti hanno sempre faticato a considerarla come tale. Per il sindaco Garau, il riconoscimento - arrivato direttamente dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella -, non è un punto d’arrivo, ma di partenza: «Non è un caso che in questa giornata abbiamo voluto fortemente che fossero presenti tutte le scuole di Capoterra, spetterà a loro il compito di fa compiere un ulteriore salto di qualità a Capoterra. Il riconoscimento di città è di sicuro importante, ma va considerato soprattutto come uno stimolo per potenziare i servizi e migliorare la qualità della vita. Tanto è stato fatto negli ultimi decenni, ma ci attendono nuove sfide per dare ai nostri cittadini le stesse opportunità dei residenti dei centri più vicini a Cagliari».

Sviluppo

Matteo Baire, imprenditore del settore dei trasporti, si augura che lo status di città offra a Capoterra nuove opportunità: «La mia famiglia vive qui da diverse generazioni, negli anni Capoterra è cresciuta e non poteva più essere considerata come un paese, questo riconoscimento è motivo di orgoglio, la speranza è che venga accompagnato anche da un potenziamento dei servizi».

La campionessa

Silvia Farigu, domina da anni la scena mondiale del taekwondo: per lei una città deve soprattutto ospitare manifestazioni di assoluto livello: «Gli impianti sportivi ci sono, le società e gli atleti che praticano diverse discipline sono in costante aumento, la speranza è che Capoterra possa diventare sempre di più una città capace di intercettare gare e tornei di importanza regionale e nazionale».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Caos strade

Niente smart working e carburante alle stelle, la rabbia dei pendolari

Statale 195, allarme per il cantiere imminente La Cgil: «Avviare trattative con le aziende» 
Ivan Murgana
Collegamenti più efficaci con l’estero e più destinazioni. A Elmas ancora troppi voli accorpati

Aeroitalia-Ita, più ali per l’Isola

Accordo fra le due compagnie: sperimentazione al via da metà luglio 
Allevamenti

Dermatite bovina, ritorna l’allarme: c’è un nuovo focolaio

Preoccupazione per un caso a Escalaplano Un mese fa lo sblocco della movimentazione 
Enrico Fresu
Amministrative 2026

Sestu, poker di candidati nella corsa al Municipio

Il centrodestra punta su Cossa, il Campo largo guidato da Mura, liste civiche per gli outsider Manca e Loi 
Francesco Pinna
Il caso

Berlusconi-stragi, indagini archiviate

Marina: «Emergenza giustizia». Esclusi i rapporti fra la mafia e il Cavaliere 