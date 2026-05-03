Capolavoro di Antonelli 

Miami. Prima la pole position e poi il Gran Premio di Miami sulle note dell'inno di Mameli, dal gradino più alto del podio di Miami. Kimi Antonelli non smette di stupire, trionfando sul circuito americano grazie ad una gara perfetta e a una strategia azzeccata con un under cut riuscitissimo. Il pilota italiano della Mercedes non sbaglia niente tenendosi dietro per quasi tutta la corsa la McLaren di Lando Norris seconda al traguardo. Sul podio l'altra monoposto della scuderia di Woking di Oscar Piastri che approfitta delle defaillance finali (con un testa coda) alla Ferrari di Charles Leclerc, terza sino all'ultimo giro e alla fine sesta nonostante la sensazionale partenza.

Ai piedi del podio l'altra Mercedes di George Russell davanti alla Red Bull di Max Verstappen autore di una bella rimonta dopo il via da dimenticare. Settima l’altra Rossa di Lewis Hamilton al termine di una gara anonima condizionata probabilmente da un danno alla vettura subito dopo l'accensione del semaforo verde.

Pronti via

Gran Premio a stelle e strisce anticipato di tre ore per paura di fulmini e pioggia che parte e si conclude con pista asciutta nonostante le previsioni avverse. Partenza super di Charles Leclerc che prende la testa della corsa al via. Pochi giri e subito safety car per il doppio incidente alla Red Bull di Hadjar e alla Alpine di Gasly: a guidare il trenino delle monoposto con la gara neutralizzata è Leclerc, mentre Verstappen si ferma per montare le gomme dure per provare l'ennesima rimonta. Quando si riparte la McLaren di Norris si mostra più veloce passando quasi subito sia Antonelli che la Ferrari del monegasco andando in testa alla corsa.

Battaglia a suon di sorpassi e contro sorpassi tra Leclerc e il leader del Mondiale con la Mercedes Antonelli: alla fine ne esce vincitore il pilota italiano, mentre la Rossa del monegasco perde terreno finendo nel mirino anche della seconda McLaren di Oscar Piastri.

Il finale

Dopo i primi venti giri comincia la girandola di pit-stop mentre la minaccia della prevista pioggia si allontana: al ritorno tutti in pista con le gomme nuove, Antonelli si ritrova davanti con Norris secondo ed un incredibile Verstappen capace di rimontare fino alla zona podio. Poi la Ferrari di Leclerc che per la terza posizione si fa sempre più sotto a Verstappen. A dieci giri dalla fine il ferrarista si riprende il podio. Il finale è tutto nel segno di Antonelli che va a vincere. «Dedico la vittoria ad Alex Zanardi», dice Antonelli.

Ordine d'arrivo : 1. Kimi Anto- nelli (Ita, Mercedes), 2. Lando Norris (Gbr, McLaren) a 3"264, 3. Oscar Piastri (Aus, McLaren) a 27"092, 4. George Russell (Gbr, Mercedes) a 43"051, 5. Max Ver- stappen (Ola, Red Bull) a 43"949, 6. Charles Leclerc (Mon, Ferrari) a 44"245, 7. Lewis Hamilton (Gbr, id.) a 53"753, 8. Franco Co- lapinto (Arg, Alpine) a 1'01"871, 9. Carlos Sainz (Spa, Williams) a 1'22"072, 10. Alexander Albon (Thai, Williams) a 1'30"972.

Classifica piloti:

1. Kimi Antonelli (Ita) 100 punti, 2. George Russell (Gb) 80, 3. Charles Leclerc (Mon) 63, 4. Lando Norris (Gb) 51, 5. Lewis Hamilton (Gb) 49, 6. Oscar Piastri (Aus) 43, 7. Max Verstappen (Ola) 26, 8. Oliver Bearman (GB) 17, 9. Pierre Gasly (Fra) 16, 10. Liam Lawson 10.

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