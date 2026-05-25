Caos traffico, cambia la viabilità 

Scatta la rivoluzione del traffico nella zona di Sant’Antonio, tra il centro storico e Pitz’e Serra, una delle più caotiche. Dopo uno studio durato mesi della Polizia locale si è deciso di attuare diverse modifiche alla viabilità soprattutto alla luce di alcune criticità.

Prima di tutto è stato rilevato che l’attuale senso unico nel tratto di via Sant’Antonio con corsia preferenziale per i bus, tra le vie Merello e Fadda non consente la sosta regolare dei veicoli, con conseguente parcheggio selvaggio sul marciapiede e criticità per pedoni e automobilisti. Inoltre l’area compresa tra le vie Sant’Antonio, Fadda, Bosa, Olbia, Alghero, Merello, Perra, Sant’Ignazio e Monsignor Angioni, per via della presenza di numeroso attività commerciali, della parrocchia e dell’asilo richiedeva una regolamentazione, per la sicurezza di pedoni e auto.

Cosa cambia

Da qui la decisione di rinnovare la viabilità. Il tratto di via Sant’Antonio tra via Merello e via Fadda diventa a senso unico in direzione via Merello e si aggiunge al senso unico da via Portogallo a via Fadda e da via Merello a piazza IV Novembre. Il tratto tra viale Europa (ex 554) e via Portogallo resta invece a doppio senso.Una serie di modifiche riguarda poi le strade vicine. Via Bosa diventa a senso unico tra via Sant’Antonio e via Principessa Jolanda, senso unico anche in via Alghero tra via Sant’Antonio e via Perra, in via Alghero tra via Perra e via Palermo in via Fadda tra via Perra e via Monsignor Angioni e in via Sant’Ignazio tra via Perra e via Santa Lucia. Diventano invece a doppio senso via Perra tra via Fadda e via Sant’Ignazio e via Sant’Ignazio tra via Perra e via Monsignor Angioni.Altre modifiche riguarderanno poi divieti di sosta, e direzioni obbligatorie in tutte le strade interessate limitrofe. Insomma una marea di cambiamenti che i cittadini sperimenteranno nei prossimi giorni appena sarà tracciata la segnaletica.

Le reazioni

«Secondo me saranno dei cambiamenti positivi», dice Pierpaolo Floris titolare del bar caffè May Gio all’incrocio tra via Sant’Antonio e via Fadda, «adesso corrono come pazzi magari con queste modifiche saranno indotti a rallentare. Poi davanti a noi ci sarà più possibilità di parcheggiare e questo ci va benissimo. Via Bosa poi sarà a senso unico a scendere. Nei giorni scorsi c’erano i vigili e ci hanno spiegato un po’ di cose». Anche Massimo Zedda è ottimista: «Abito qui a Santa Lucia» dice, «e così ci sarà più ordine. Adesso c’è un traffico terribile e ognuno parcheggia come vuole mettendo a rischio la sicurezza di tutti. Per non parlare di quanto corrono. Sono molto contento poi che realizzino anche percorsi pedonali». Scettico invece Alessandro Nonni: «Avrei lasciato tutto così, anche perché per tornare a casa dovrò fare un giro enorme passando da via Gioberti mentre prima andavo dritto e entravo a Santa Lucia».

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