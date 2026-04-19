Caos sosta selvaggia, in arrivo i dissuasori 

Anni di parcheggi irregolari in corrispondenza degli incroci, con gravi ripercussioni sulla viabilità del centro storico: arrivano nuovi provvedimenti del Comune per limitare il fenomeno della sosta selvaggia. Con ordinanza firmata dal comandante della polizia locale Mauro Soru, l’amministrazione installerà altri tre dissuasori in via 31 Marzo 1943.

Decisive le tante proteste dei residenti della zona, che hanno segnalato diverse situazioni di ingorghi e blocchi della circolazione per via dei veicoli parcheggiati in prossimità degli incroci della strada. La zona più critica, in questo caso, è considerata quella all’angolo con il vicolo II 31 Marzo 1943. È la quarta volta quest’anno che il Comune si muove in questa direzione: il posizionamento dei dissuasori era già stato deciso in via del Redentore, via Giulio Cesare e via Pio IX, visto che le sole sanzioni non erano state efficaci nel prevenire il fenomeno.

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