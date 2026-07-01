Caos parcheggi, completata la segnaletica  

Va completandosi il rifacimento della segnaletica nella zona di Sant’Antonio. Gli operai hanno tracciato le strisce attorno a piazza IV Novembre, comprese le zone di fermata dei bus e i parcheggi in modo da mettere un freno alla sosta selvaggia ma anche di evitare manovre sbagliate.

Molto spesso infatti c’era chi passava contromano e c’erano difficoltà per i pedoni che dovevano attraversare all’altezza della croce gotica. Nei giorni scorsi la segnaletica era stata tracciata in via Principessa Jolanda e nelle vie Fadda e Monsignor Angioni. Di seguito stop, linee di mezzeria e attraversamenti pedonali arriveranno anche nelle altre strade che attendono dopo il rifacimento dell’asfalto. Tra queste c’è anche via San Giovanni a Sant’Andrea dove i residenti denunciano la pericolosità della strada senza strisce percorsa ad altissima velocità dagli automobilisti.

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