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20 marzo 2026 alle 00:33

“Canzonissima” da domani su Rai 1 E ci sono i Jalisse 

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La musica torna protagonista del prime time Rai che si affida all'effetto nostalgia con una “Canzonissima” tutta da scoprire che, pur guardando a ieri, si cimenta nel racconto contemporaneo con uno dei marchi più iconici della tv, fatto di emozioni, memoria e spettacolo. Lo storico show torna su Rai 1 dopo 51 anni da domani per 6 prime serate, a condurre Milly Carlucci.

Gli artisti «non sono in gara», come ribadito più volte da Milly Carlucci, ma i brani delle canzoni. A partecipare: Riccardo Cocciante, presente nella quinta e sesta puntata, Arisa (entra dalla seconda puntata in poi), Elio e le Storie Tese, Elettra Lamborghini, Enrico Ruggeri, Fausto Leali (unico ad aver partecipato all'edizione storica, dove c'erano anche Mina, Walter Chiari e Paolo Panelli), Fabrizio Moro, Irene Grandi, i Jalisse, Leo Gassmann, Malika Ayane, Michele Bravi, Paolo Jannacci, presente solo nella seconda puntata per un omaggio a suo padre, e il tenore Vittorio Grigolo. La giuria sarà composta da Riccardo Rossi, Simona Izzo, Pierluigi Pardo, Francesca Fialdini, Claudio Cecchetto, Caterina Balivo e Giacomo Maiolini.

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