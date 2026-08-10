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Tortolì.
11 agosto 2026 alle 00:36

Canzoni e solidarietà nel nome di Gianni Serra 

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Nel nome di Gianni Serra, compianto musicista dei Tortolì, una serata all’insegna della musica e della solidarietà. Il 13 agosto, alle 20.30, il piazzale multipiano ospiterà la quarta edizione di “Ogliastra in Musica. Memorial Gianni Serra”, appuntamento che unisce musica, memoria e beneficenza. L’evento è organizzato dall’associazione culturale e musicale Sotto Sopra, presieduta da Antonio Cucca, con il patrocinio del Comune. Un appuntamento che «unisce il ricordo festoso alla riflessione, offrendo un sostegno concreto a chi si batte ogni giorno per combattere malattie gravi come i tumori», spiegano gli organizzatori.

L’intero ricavato delle donazioni raccolte durante la serata sarà devoluto all’Admo, la cui presidente Adriana Vacca interverrà per illustrare l’importanza della donazione di midollo osseo, una possibilità concreta di cura e, per molti pazienti, una vera speranza di guarigione. La serata sarà condotta da Maurizio Mereu e Antonio Ghironi, dell’associazione Simul. Sul palco si alterneranno diverse band e artisti ogliastrini. L’evento è realizzato grazie alla collaborazione di numerose realtà locali e degli enti partner, che hanno contribuito alla realizzazione della serata.

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