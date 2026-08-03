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Decimomannu.
04 agosto 2026 alle 00:18

Cantieri nelle vie Stazione e Nazionale, prorogate le ordinanze sulla viabilità 

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Proseguono senza sosta i cantieri nei punti strategici di Decimomannu, dove l'amministrazione comunale ha formalizzato la proroga delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale. I provvedimenti si rendono necessari per ultimare in sicurezza sia gli interventi di riqualificazione urbana sia i lavori edilizi privati in corso nel centro abitato.In via Stazione le disposizioni firmate dal responsabile del VI settore Enrico Zaru resteranno in vigore fino al 30 settembre per permettere la conclusione della costruzione di un edificio plurifamiliare. Nel tratto compreso tra il primo e il secondo vico Stazione è confermato il divieto di sosta sul lato destro della carreggiata, operativo nella fascia oraria di cantiere.In via Nazionale proseguono le opere di miglioramento della sicurezza stradale e dei percorsi pedonali. Per mitigare i disagi legati anche alle alte temperature estive, la sosta sarà vietata su entrambi i lati della strada dalle 6 alle 14 nel mese di agosto e dalle ore 7 alle 18 a settembre. (sa. sa.)

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