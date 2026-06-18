«Cantieri Lavoras, bando in ritardo: per i Comuni un anno perso» 

«L’assessora Desirè Manca esulta per il rifinanziamento dei cantieri LavoRas, ma la verità è ben diversa da quella raccontata nei comunicati stampa della Regione. Per la prima volta dalla nascita del programma LavoRas si è di fatto saltata un'intera annualità, con gravissime conseguenze per i Comuni e per i lavoratori». Duro attacco di Michele Pais, esponente della Lega ed ex Presidente del Consiglio regionale della Sardegna. «Tradizionalmente i bandi venivano pubblicati entro ottobre dell'anno precedente, consentendo ai Comuni di completare le procedure e avere il personale operativo già dalla primavera successiva. Un meccanismo fondamentale soprattutto per i piccoli centri, che spesso non dispongono di organici sufficienti per garantire manutenzione del verde, decoro urbano, pulizia delle aree comunali e supporto alla prevenzione degli incendi. Nel 2025 – sostiene Pais – il bando non è mai stato pubblicato. Un ritardo che ha fatto saltare completamente la programmazione. Oggi la Regione annuncia come un successo bandi pubblicati soltanto a maggio 2026 e peraltro ancora aperti. Ciò significa che il personale potrà essere selezionato e assunto soltanto alla fine dell'estate, quando la campagna antincendi sarà ormai conclusa e gran parte delle esigenze stagionali dei Comuni saranno già passate».

RIPRODUZIONE RISERVATA