Cantiere in via Cabras, ma non è per l’asfalto 

Nuovi cantieri aperti in via Cabras e possibili disagi per i tantissimi automobilisti che ogni giorno la percorrono.

Non si tratta ancora dell’atteso intervento di rifacimento dell’asfalto dissestato, ma di lavori Enel per il potenziamento delle linee elettriche, in corso da ieri nel primo tratto della via (poco oltre la cantina sociale) e nei pressi della rotonda all’incrocio con via Riu Mortu e via Zuddas. Proprio a causa dei lavori, da ieri e fino al 23 la fermata dei bus all’inizio di via Cabras è stata spostata 70 metri più avanti. La situazione traffico potrebbe complicarsi ancora di più a partire da oggi, ma sul fronte delle buche stradali la notizia è positiva: questa mattina dovrebbero cominciare i ripristini di tutti i tagli all'asfalto effettuati per i lavori sui sottoservizi nel corso degli ultimi mesi. La corsia in direzione Selargius, proprio a causa delle diverse aperture subite, versa infatti in condizioni critiche in diversi punti.

