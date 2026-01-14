VaiOnline
Monserrato.
15 gennaio 2026 alle 00:35

Cantiere in via Cabras, ma non è per l’asfalto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nuovi cantieri aperti in via Cabras e possibili disagi per i tantissimi automobilisti che ogni giorno la percorrono.

Non si tratta ancora dell’atteso intervento di rifacimento dell’asfalto dissestato, ma di lavori Enel per il potenziamento delle linee elettriche, in corso da ieri nel primo tratto della via (poco oltre la cantina sociale) e nei pressi della rotonda all’incrocio con via Riu Mortu e via Zuddas. Proprio a causa dei lavori, da ieri e fino al 23 la fermata dei bus all’inizio di via Cabras è stata spostata 70 metri più avanti. La situazione traffico potrebbe complicarsi ancora di più a partire da oggi, ma sul fronte delle buche stradali la notizia è positiva: questa mattina dovrebbero cominciare i ripristini di tutti i tagli all'asfalto effettuati per i lavori sui sottoservizi nel corso degli ultimi mesi. La corsia in direzione Selargius, proprio a causa delle diverse aperture subite, versa infatti in condizioni critiche in diversi punti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Manovra

Ai Comuni due miliardi in tre anni

Il fondo unico passerà da 570 a 670 milioni. Pronto l’emendamento con l’incremento 
Roberto Murgia
Turismo

«Storia e ambiente, a Pula puntiamo anche sulla bassa stagione»

Il sindaco e la Fondazione: «Bisogna evitare l’overtourism»  
Piera Serusi
Società

Gioco d’azzardo, sindaci sardi in campo accanto alla Chiesa

Papa Leone all’udienza con l’Anci: «Piaga che rovina molte famiglie» 
Marco Noce
Magenta.

Ladro ucciso dal padrone di casa

Una coltellata al petto, i complici lo abbandonano davanti all’ospedale 
Milano.

Chiara prosciolta: «Mi riprendo la mia vita»

L’esultanza di Ferragni dopo la sentenza: «Giustizia è fatta». Il legale: «Ammirevole» 
Lo scontro

Groenlandia, gli Usa non tornano indietro «Vogliamo il controllo»

Copenaghen e Nuuk non si piegano E ora i Paesi Ue mandano i militari 