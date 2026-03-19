Cantiere in ritardo in via Sant’Antonio 

Cantiere bloccato in via Sant’Antonio, a Iglesias, a ridosso del parcheggio multipiano. I lavori, iniziati circa un mese e mezzo fa per far fronte a un cedimento del canale di convogliamento delle acque reflue, sono stati interrotti. L’area dei lavori è stata transennata lasciando scoperti gli scavi effettuati. «Non conosco – afferma Paolo Collu, ex sindaco di Iglesias e residente in quella via – i motivi per i quali i lavori siano stati bloccati. Di certo la situazione sta creando disagi ai cittadini che si ritrovano a dover percorrere quel tratto di strada. Difatti, le transenne poste a delimitazione del cantiere riducono la carreggiata con tutti i problemi che questo comporta, a maggior ragione per i pedoni. Oltretutto quasi nessuno rispetta i limiti di velocità e, se a questo aggiungiamo lo stato disastroso del manto stradale, è facile comprendere che il rischio di incidenti sia elevato».

L’assessore ai lavori pubblici, Nicola Concas, spiega i motivi dello stop: «Abbiamo provveduto a far riparare la prima parte della conduttura danneggiata. Per quanto riguarda il secondo tratto, invece, abbiamo fatto richiesta dei fondi della Regione per le calamità naturali e in breve tempo verranno ultimati i lavori di ripristino dell’intera conduttura e della strada». L’assessore tiene anche a precisare «che gran parte delle situazioni di criticità riscontrate sono da attribuire alla eccezionale ondata di maltempo che ha imperversato sui nostri territori per circa un mese». Condizioni metereologiche avverse straordinarie che, tra gli altri danni, hanno messo a dura prova il parcheggio comunale multipiano adiacente ai lavori stradali per il momento sospesi. Le forti piogge avevano già provocato la caduta di un muro di contenimento del piano superiore, danneggiando un’automobile ivi parcheggiata e, quasi contemporaneamente, il cedimento del canale di convogliamento delle acque reflue, aveva causato l’allagamento del piano sottostante. Tutte queste vicissitudini hanno riacceso le polemiche su una struttura che non riscontra il beneplacito di tutti i cittadini. «Il parcheggio di via sant’Antonio – afferma Luigi Biggio, consigliere di opposizione – doveva rappresentare la soluzione ai posti auto del centro storico invece, direttamente o indirettamente, si sta rivelando un’opera che, quantomeno, dovrebbe essere ripensata».

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