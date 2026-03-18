Cantiere al via, il ponte di Feraxi chiude per lavori 

I lavori di ristrutturazione del ponte sul Corr’e Pruna che collega Muravera con la borgata di Feraxi entrano nell’ultima fase che comporterà, a partire da lunedì, la chiusura al traffico dello stesso ponte. Per limitare i disagi, l’amministrazione comunale da oggi sistemerà la viabilità alternativa: la strada in località Tuerra (dalle parti di Bresca Dorada) e la Feraxi-Capo Ferrato.I lavori dovrebbero durare circa un mese anche se non c’è garanzia assoluta sui tempi. «Sia l’impresa che il direttore dei lavori», ha spiegato Federico Lai, assessore ai Lavori pubblici, «ci hanno assicurato che chiuderanno il cantiere in trenta giorni. In questi anni abbiamo però visto che quasi sempre ci sono dei ritardi fisiologi. Ci auguriamo che il tempo sia clemente e che davvero stavolta venga rispettata la tabella di marcia. Come amministrazione monitoreremo con la massima attenzione. Ai cittadini chiediamo collaborazione, anche con eventuali segnalazioni». L’intervento da un milione di euro prevede la demolizione completa dell’attuale ponte e la successiva realizzazione di una nuova struttura in calcestruzzo armato, dimensionata per garantire stabilità e capacità di carico in linea con gli standard attuali. Dai residenti c’è già un accorato appello: «La stagione turistica è alle porte, si riapra il ponte entro 30 giorni come da accordi».

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