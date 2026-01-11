VaiOnline
Comune.
12 gennaio 2026 alle 00:16

Cani in adozione, 1500 euro di bonus 

Contributi economici - sino a 1.500 euro - ma anche un kit in omaggio per incentivare le adozioni dei cani randagi ospitati nel canile in convenzione. Azioni già messe in campo dal Comune, ora scritte nero su bianco nel nuovo regolamento approvato dalla Giunta pochi giorni fa.

«Un documento fondamentale che disciplina nel dettaglio modalità e obblighi per l’erogazione dei contributi dedicati alle associazioni animaliste e ai privati che intendono adottare un cane», spiega il vicesindaco con delega all’Ambiente Tore Sanna. «Il regolamento ci consente di proseguire con il lavoro fatto in questi anni sul fronte del benessere animale, in particolare nella lotta al randagismo che», ricorda Sanna, «comporta una spesa a carico di tutta la collettività».

Tra le finalità c’è la prevenzione del sovraffollamento del rifugio in convenzione - il rifugio Shardana - lì dove attualmente sono ospitati 150 animali a spese del Comune, in parte arrivati dal canile lager di Santu Lianu. Nelle sette pagine del regolamento - che approderà nelle prossime settimane in Consiglio per il sì definitivo - vengono elencati requisiti richiesti alle associazioni per avere un cane in adozione, e ricordati gli incentivi previsti in base alle caratteristiche dell’animale: si va dai 300 euro per un cucciolo di 6 mesi, sino a un massimo di 1.500 euro per i cani presenti in canile da oltre cinque anni. «Saranno erogati a seguito di apposito avviso pubblico», viene spiegato nel regolamento. Per i privati ci sarà un kit dell’adozione, con voucher, l’occorrente per le passeggiate fuori casa, e lezioni di educazione cinofila.

