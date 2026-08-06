Candeliere speciale a una cardioanestesista 

Sarà la cardioanestesista sassarese Giuseppina Canestrelli a ricevere il Candeliere d’oro speciale 2026, nella serata del 12 agosto, in piazza Santa Caterina. La commissione, presieduta dal sindaco Giuseppe Mascia, ha deciso ieri di assegnare il prestigioso riconoscimento alla dottoressa, ex primaria del reparto di Cardioanestesia dell’ospedale Santissima Annunziata, e da trent’anni collaboratrice di Emergency, con cui ha partecipato a diverse missioni umanitarie in zone di guerra. Un impegno mantenuto anche nel territorio sassarese dove ha aiutato le persone più fragili collaborando con il punto Emergency di Santa Maria di Pisa.

«Il suo profilo unisce la rigorosa disciplina scientifica alla profonda sapienza umana, testimone di valori cari alla tradizione della nostra Città e da riproporre per le future generazioni», si legge nelle motivazioni della giuria che premia chi si è distinto nel proprio lavoro, dando lustro a Sassari e alla Sardegna. Canestrelli ha vissuto poi, nel 2021, come unica donna e unico medico della spedizione, l’esperienza della missione scientifica italo-francese in Antartide, curata dall’Enea. «Altre persone ne hanno certamente più diritto - questo il commento del medico al riconoscimento ottenuto - ma sono onorata che abbiano pensato a me e ringrazio il Comune e la Commissione per l’assegnazione del premio». (e.fl.)

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