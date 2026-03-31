Canale navigabile, polemiche sull’inizio lavori 

Botta e risposta sul canale della laguna di Sant’Antioco. A seguito delle sollecitazioni della minoranza consiliare, arrivano le rassicurazioni del presidente della Provincia, Mauro Usai e del sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci sull’imminente intervento per restituire la navigabilità al canale.

«Il 28 novembre dell’anno scorso venivano fatte dichiarazioni precise e puntuali circa l’esecuzione dei lavori, e cioè, entro l’estate i lavori sarebbero stati appaltati e il canale sarebbe tornato navigabile. Annuncio che aveva riacceso le speranze di pescatori, operatori turistici e di tutti i cittadini che ogni giorno subiscono i disagi di un canale chiuso, con costi, rischi e danni economici che non possiamo continuare ad ignorare - ha detto Ester Fadda, capogruppo di opposizione - come gruppo di minoranza, chiediamo di conoscere lo stato della procedura di gara d’appalto relativa all’installazione delle nuove segnalazioni nautiche, intervento indispensabile per rendere nuovamente sicuro e fruibile il passaggio. Ormai la conferenza di servizi è chiusa, non ci sono più alibi». Sintetica la risposta del presidente della Provincia che ribadisce gli impegni presi proprio all’inizio del mandato. «La gara d’appalto per fare i lavori è stata pubblicata - ha detto Mauro Usai - quindi possono stare molto tranquilli i rappresentanti dell’opposizione perché quando io prendo un impegno, lo rispetto». Impegno ben preciso che era stata la prima richiesta del comune lagunare al nuovo assetto politico provinciale.

«Credo però che questa amministrazione provinciale si sia mossa a tempi record - ha detto il sindaco di Sant’Antioco Ignazio Locci - infatti le risorse sono state messe a disposizione negli ultimi giorni di dicembre 2025, per l'esattezza proprio tra il 29 e 31 dicembre. Ogni considerazione mi pare superflua laddove le due amministrazioni hanno dimostrato grande spirito di collaborazione. Alle chiacchiere abbiamo dimostrato ancora una volta di saper rispettare gli impegni con i cittadini. Presto presenteremo ai diportisti del territorio progetto e programma lavori insieme al Presidente Usai». I fondi ci sono, appalto in pubblicazione: lavori imminenti.