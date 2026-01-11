Campo sportivo riconquistato 

Le Giovanili della Nuorese calcio 1930 potranno continuare ad allenarsi, dopo le verifiche effettuate ieri mattina dal Comune nel campo sportivo di Città Giardino. Sono stati giorni intensi per la squadra, costretta a sospendere temporaneamente gli allenamenti a causa di problemi all’impianto elettrico. Secondo l’annuncio fatto venerdì con grande allarme oggi sarebbe scattata la chiusura.

I controlli

La situazione ha sollevato preoccupazione sulla sicurezza e sulla continuità delle attività sportive per i più giovani, vista anche la situazione precedente del campo che si presentava sino a circa un anno fa in uno stato precario e di semi abbandono, soprattutto nella parte perimetrale del campo e negli spogliatoi, più volte vandalizzati.

Nei giorni scorsi, il malfunzionamento dell’impianto elettrico ha creato disagio e scontento generale tra gli atleti e non solo. Così, il Comune di Nuoro, guidato da Emiliano Fenu, ieri mattina si è attivato per le verifiche opportune in modo che, come fanno sapere dal Municipio, il «legame che da sempre unisce le amministrazioni, la città e la squadra non si spezzasse e si potesse dare continuità a quel che è un vero e proprio orgoglio cittadino». Si ipotizzava che la sospensione fosse dovuta al guasto di un cavo interrato, ritenuto pericoloso. «La precaria situazione degli impianti influisce inevitabilmente sull’esperienza di crescita e sul benessere dei nostri ragazzi», commentava venerdì la società di calcio auspicando il pronto intervento delle istituzioni.

Sopralluogo

La richiesta è stata accolta e ieri mattina l’assessora allo Sport, Natascia Demurtas, e alcuni tecnici hanno eseguito un sopralluogo. È emerso che l’impianto elettrico, allo stato attuale, funziona regolarmente e la sospensione era stata causata da un intoppo temporaneo, forse dovuto al maltempo. Oggi è in programma, comunque, un nuovo sopralluogo. La vicenda ha messo in risalto la precarietà degli impianti sportivi cittadini e la necessità di interventi e manutenzioni costanti, che spesso hanno costretto gli appassionati a trasferirsi in paesi con strutture più adeguate.

