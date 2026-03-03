VaiOnline
Tennistavolo
04 marzo 2026 alle 00:14

Campionati italiani Per Muravera tre giorni di vittorie 

I campionati italiani Under 19 e Under 21 si sono trasformati in una passerella del Muravera. A Terni la società del Sarrabus ha conquistato cinque titoli italiani ed è salita altre nove volte sul podio, con sei argenti e tre bronzi. Il Muravera era partito per Terni con dodici atleti, tutti sono tornati a casa con una medaglia sul collo. I più medagliati sono stati Jacopo Cipriano e Francesca Seu, con due ori e due argenti, e Sofia Minurri, oro, argento e due bronzi. A contrastare lo strapotere del Muravera ha provato il Quattro Mori con Miriam Carnovale e Margherita Cerritelli, oro nel doppio Under 21, argento a squadre e sul podio nel singolare.

Il Muravera ha fatto incetta di titoli nei tornei a squadre: nell’Under 19 (Cipriano, Famà, Cuboni, Bianchi) e Under 21 maschile (Giordano, Trevisan, Costa) e Under 19 femminile (Seu, Minurri). Risultato clamoroso nel singolare femminile e nel doppio misto Under 19, con un’occupazione totale del podio. Nel singolare titolo a Candela Sanchi, davanti a Seu e Minurri, nel doppio misto oro a Cipriano e Seu, argento a Bianchi e Sanchi, bronzo e Minurri e Simon. Quest’ultimo, atleta del Norbello, è giunto terzo anche nel singolare. Medaglie in casa Marcozzi e Nulvi, argento nel doppio Under 21 maschile con Vallino Costassa e Cappuccio. Quest’ultimo, con Pagano e Cuoluvaris, ha condotto Nulvi al terzo posto nel torneo a squadre Under 21 dopo una combattuta semifinale con il Muravera.

